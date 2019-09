C’est avec un nouveau statut que Cristophe Diandy a débuté cette saison. Titularisé par intermittences sous les ordres de Felice Mazzù l’année dernière, le Sénégalais est devenu un pion indispensable sur l’échiquier de Karim Belhocine. Huit fois titulaire en huit rencontres, Diandy profite de ce temps de jeu pour se montrer. "Je me sens bien", explique le joueur de 28 ans. "Quand un joueur est sur le terrain, il se sent toujours bien. J’essaie de faire ce que le coach me demande. Tant mieux s’il est satisfait de mes performances."

