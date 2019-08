En ce début de saison, match après match, on découvre la manière de travailler de Karim Belhocine mais aussi les choix pris par le nouvel entraîneur du Sporting. Au niveau de sa division offensive, le Français a décidé qu’Adama Niane serait, actuellement, son attaquant de pointe. Avec comme première doublure, un Chris Bedia qui aussi bien contre La Gantoise que contre Courtrai a reçu du temps de jeu (21 et 28 minutes).

"Je reviens de loin et même de très, très loin car la saison dernière je n’ai quasiment pas joué à Zulte Waregem, analysait lucidement l’Ivoirien, samedi soir, dans les travées du stade des Éperons d’or. Le plus important pour moi, actuellement, est de poursuivre mon travail pour convaincre l’entraîneur de m’utiliser. Et quand je suis sur le terrain, je dois me créer des occasions et marquer des buts."

À 23 ans, l’attaquant du Sporting sait qu’il est à un tournant de sa carrière et que s’il veut effacer les deux dernières saisons compliquées, il est temps pour lui de se ressaisir.

Chris Bedia, quel a été le discours de Karim Belhocine quand vous l’avez rencontré ?

"Il m’a expliqué que je ne devais pas baisser les bras et il a trouvé que j’avais fait de bonnes choses en préparation. Mais je dois faire attention à garder une constance, cela ne sert à rien de bien travailler pendant une période puis de lever le pied. À chaque fois que tu arrives à un certain niveau, il faut travailler pour encore s’améliorer. Le nouveau coach me parle beaucoup et je dois l’écouter. Même lors des entraînements, il m’encourage et me pousse à m’investir à fond. Je ne dois pas conforter l’image que les gens ont de moi. Je suis le seul à pouvoir me sortir de cette situation difficile."

Quelle image ont les gens de vous ?