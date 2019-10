Avant la réception d'Anderlecht, le Sporting Charleroi a déjà mis en danger plusieurs grosses cylindrées de notre championnat.

Une victoire contre Genk et l’Antwerp, un match nul face à la Gantoise mais aussi contre le Standard ce week-end : les grosses équipes réussissent plutôt bien au Sporting Charleroi en ce début de saison. Ce dimanche, les hommes de Karim Belhocine sont même passés tout près d’accrocher les trois points à Sclessin, là où les Liégeois avaient enchaîné six victoires sur six.

(...)