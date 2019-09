Courtrai 3-0 Charleroi: Karim Belhocine a donné du temps de jeu à son nouvel attaquant…

Pour meubler la trêve internationale, le Sporting s’est déplacé, ce jeudi, du côté de Courtrai pour y disputer une rencontre amicale. L’occasion pour Karim Belhocine d’offrir du temps de jeu à des garçons qui ont peu joué depuis le début de la saison. C’est ainsi que dans l’équipe qui entama la rencontre on retrouvait Descamps entre les perches, Willems au back gauche, Hendrickx dans l’axe de l’entrejeu, Gholizadeh et Henen sur les flancs et Rezaei à la pointe de l’attaque.

(...)