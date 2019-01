Charleroi et les phases arrêtées, c’est loin d’être une histoire d’amour. Les Carolos n’ont inscrit que quatre buts sur ces phases de jeu depuis l’entame de la saison (trois hors penalty), dont un ce dimanche face à Bruges, des œuvres de Gabriele Angella. "Nous avons changé notre manière de donner ces phases, explique Felice Mazzù. Car, avec Angella et Osimhen, nous avons désormais plus de taille. Nous étions bons défensivement, mais pas assez offensivement dans ce secteur."

(...)