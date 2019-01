Ce mardi matin, le groupe carolo n’était pas au complet sur le terrain d’entraînement du complexe d’El Saler. Si Dorian Dervite a fait l’impasse sur la séance à cause d’une réaction inflammatoire de son genou, Gaëtan Hendrickx, Nurio et Maxime Busi étaient out pour la même raison : ils souffraient tous de petites contractures causées par deux éléments.

"D’abord, il y a la reprise de l’activité " , explique le kiné du club zébré Vincenzo Soranno.

(...)