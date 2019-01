Menés 0-2, les Carolos ont réussi à remporter la joute amicale.

Ce vendredi, le Sporting de Charleroi a remporté sa rencontre amicale qui l’opposait à l’équipe de D2 allemande Sankt Pauli grâce à un doublé de Perbet et un but d’Ilaimaharitra. Pourtant, tout n’avait pas bien débuté pour les hommes de Felice Mazzù. "Nous avons été trop gentils durant la première mi-temps, explique l’entraîneur à l’issue d’une rencontre jouée en quatre quart-temps de 30 minutes. Les dernières 60 minutes ont été jouées avec de l’envie et du caractère. Je suis très content de la mentalité affichée, cela fait plaisir de finir une très bonne semaine de stage par une victoire."

(...)