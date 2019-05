Vainqueur autoritaire au Beerschot (0-3), les Carolos se rapprochent de la victoire dans le groupe A des PlayOffs 2. Ce samedi soir, le chef d'orchestre s'appelait Massimo Bruno.

Une première mi-temps très calme avec un seul arrêt facile à faire. Un peu plus mis à contribution en seconde période mais sans non plus être mis en difficulté.