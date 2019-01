Dans le passé, Massimo Bruno avait déjà évolué en soutien de l’attaque avec le maillot d’Anderlecht mais aussi à Salzbourg. Une place qui lui va comme un gant pour Benoît Thans, consultant chez Proximus 11 et qui a connu le joueur de 25 ans durant sa période autrichienne. "Massimo est un joueur qui a besoin de toucher des ballons", explique Benoît Thans. "C’est un joueur qui a de la verticalité dans son jeu et qui a besoin d’être en confiance. On l’a bazardé à gauche, à droite… J’aime moins quand il joue sur un flanc."

