Charleroi Benavente, le Carolo le plus décisif François Garitte (avec J.S.)

Après une intégration lente, le Péruvien était devenu indispensable à Charleroi.



Entre le Sporting de Charleroi et Cristian Benavente, l’histoire d’amour est donc bel et bien finie. Le Péruvien a décidé de quitter les Zèbres pour rejoindre le club égyptien de Pyramids FC où il touchera un salaire avoisinant les deux millions d’euros net.



Arrivé au Sporting durant le mercato de janvier 2016, Benavente a connu quelques difficultés à s’adapter au football belge et à la rigueur défensive demandée par Felice Mazzù.



(...)