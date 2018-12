Le Sporting Charleroi a réalisé la mauvaise opération de la vingtième journée en s’inclinant assez logiquement sur la pelouse bien détrempée de Zulte Waregem. Avec ce revers conjugué aux résultats des concurrents directs des Carolos dans la course au top 6, les Hennuyers ont fait un pas en arrière et se retrouvent à la huitième place du classement général. Une situation qui va installer une pression supplémentaire sur les épaules des hommes de Felice Mazzù avant la réception de l’ennemi juré, le Standard, mercredi en fin de journée. Car en cas de défaite face aux Rouches, Charleroi perdrait une partie du bénéfice de sa belle série de treize points sur quinze qui lui avait permis de se replacer dans la course aux playoffs 1.

(...)