C’est avec le sourire que David Pollet a fait son retour dans le groupe carolo lors de la reprise des entraînements. Après un prêt d’une saison qui n’aura pas été une réussite à Eupen, l’attaquant passé par Anderlecht et La Gantoise ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Malgré tout, il veut réussir à convaincre Karim Belhocine qu’il peut encore être utile au Sporting Charleroi dès le début de la nouvelle saison.

Comment se déroule votre retour à Charleroi depuis votre retour de prêt ?

"J’ai repris normalement avec le groupe. J’ai eu besoin d’un petit temps d’adaptation vu qu’il s’agissait d’un nouveau staff mais le groupe n’a pas trop changé depuis que je suis parti. J’avais gardé pas mal de lien avec les joueurs, donc je n’ai pas eu de problème à me réintégrer dans le groupe."

Vous ressentez la volonté de Karim Belhocine de considérer tout le monde sur un même pied d’égalité ?

"C’est une bonne chose car il se fera son jugement par lui-même. C’est très positif car tout le monde a sa chance. Il faut maintenant essayer d’être prêt le plus rapidement possible pour faire bonne figure et on verra de quoi l’avenir sera fait."

Le fait qu’il y ait eu un changement d’entraîneur, c’est positif pour vous ?