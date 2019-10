Deux assists contre le Cercle Bruges la semaine dernière et un but victorieux contre Mouscron. Après une longue traversée du désert à cause d’une opération pour soigner une pubalgie et un retour aux affaires non précipité par Karim Belhocine qui pouvait compter sur Mamadou Fall sur le flanc droit de son équipe, Ali Gholizadeh a brillé lors de ses deux premières titularisations de la saison. Et c’est avec une grosse volonté de bien faire que l’Iranien est revenu dans le parcours : "L’un de mes objectifs de la saison est de retrouver une place dans le noyau de mon équipe nationale."

(...)