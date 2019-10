La rencontre de ce samedi entre les deux seuls clubs hennuyers de Pro League sera aussi celle de deux des quatre clubs wallons de D1. Avec le Standard et Eupen, Charleroi et Mouscron représentent dans notre compétition les clubs du sud du pays. Dans un football moderne de plus en plus ouvert aux investisseurs étrangers et à la mondialisation, Zèbres et Hurlus, du fait de leur spécificité géographique, n’affichent pas la même politique vis-à-vis de leur rapport à la Wallonie. Et donc, les Carolos possèdent un plus grand ancrage dans cette partie du pays.

Alors que l’activité économique du Sporting Charleroi était quasiment au point mort avant la reprise du club par Fabien Debecq et Mehdi Bayat en 2012, le matricule 22 est redevenu en l’espace de quelques années un acteur très actif dans ce domaine au niveau de la Wallonie. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre dans les business seats du stade du pays de Charleroi un soir de match pour y voir de nombreux investisseurs ou patrons d’entreprise y profiter d’un bon match mais aussi discuter des affaires avec leurs clients ou des futurs associés.

"Le Sporting peut actuellement compter sur 350 partenaires, principalement issus de la région du grand Charleroi (80 %), explique Walter Chardon, le directeur commercial du Sporting. Les autres (20 %) viennent d’ailleurs en Wallonie ou même de Bruxelles et de Flandre. Les temps ont bien changé. Avant la reprise en 2012, le Sporting avait servi 18 repas lors d’un Charleroi-Club Bruges. Maintenant, on pourrait presque avoir une moyenne de 800-900 repas si on avait plus de place. Mais comme on ne peut pas accueillir plus de 500 personnes, on joue souvent sold-out en business. Par exemple, pour le match face au Standard en février, on est déjà complet."

(...)