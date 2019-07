Ruslan Malinvoskyi va quitter Genk. L’Atalanta Bergame de notre Diable rouge Timothy Castagne va engager le médian contre 13 millions d’euros.

Genk aurait pu tirer davantage de son joueur de la saison mais un bras de fer était en cours entre la direction et le joueur. L’Ukrainien reprochait à ses patrons d’avoir repoussé les premières offres des Italiens.

Un accord a finalement été trouvé et la plus belle patte gauche de Pro League rejoindra bientôt la Serie A. Un troisième départ pour les Genkois et une troisième plus-value folle.

Malinovskyi a été acheté pour 2 millions d’euros. Un gain de 11 millions pour les Genkois. Leandro Trossard est, lui, un pur produit du club. Il a rapporté 20 millions en signant à Brighton. Joseph Aidoo est parti au Celta Vigo. Les Espagnols ont payé 8 millions pour un joueur recruté 1,2 million deux ans plus tôt à Hammarby, en Suède.

La pêche scandinave