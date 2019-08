Cinq matchs, deux clean sheets, quatre buts encaissés et une impression d’assurance et de sérénité dégagée : les débuts d’Arnaud Bodart dans les cages du Standard sont une réussite. Si l’on excepte sa mésentente avec Kostas Laifis qui a coûté un but (alors que le score était de 3-0 pour les Rouches), on peut même dire que le gardien liégeois fait un sans-faute.

À l’aube de son premier Clasico, nous avons sondé deux anciens gardiens à l’œil avisé, Christian Piot (gardien du Standard entre 1966 et 1978, légende de Sclessin) et Filip De Wilde (entraîneur des gardiens des Diablotins), pour avoir leur ressenti sur les premières semaines de Bodart en tant que titulaire. Mais aussi comment il doit préparer cette rencontre, forcément particulière, à Anderlecht.

"Depuis le début de la saison, c’est bien simple : on ne peut pratiquement rien lui reprocher", indique d’emblée Christian Piot. "Même pas le but qu’il prend face à Mouscron, car il n’est pas le responsable. Il a très bien fait ce qu’il avait à faire, il est au tout début de sa carrière ; on sent qu’il est en train de prendre confiance. Ses équipiers n’hésitent pas à jouer au pied avec lui, il est bien intégré dans le groupe. Tous les signaux sont positifs et je pense qu’Arnaud est sur la bonne voie. Je le crois capable de confirmer cette première belle impression. "

