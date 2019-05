Onze saisons, 360 matchs, douze trophées, vingt buts. Il n’ira pas plus loin. En choisissant de revenir à Anderlecht, Vincent Kompany laisse derrière lui l’un des plus beaux palmarès du foot anglais. Tout en devenant le Diable rouge le plus titré, à égalité avec Éric Gerets et Timmy Simons (quatorze titres).

À trente-trois ans, le défenseur central était à un âge parfait pour une énième résurrection avec le brassard de Manchester City autour du biceps. Mais plutôt que de se la jouer Jésus-Christ superstar, Vince the Prince a opté pour la parabole du retour du fils prodig(u)e. Refermant ainsi le chapitre le plus important de sa carrière.

