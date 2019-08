AnderlechtAnalyse Vincent Kompany et le départ loupé d'Anderlecht: responsable et coupable Jean-Marc Gheraille

Deux points sur douze face à des seconds couteaux. Et les supporters mauves, réputés pour leur exigence, scandent "We are Anderlecht" à tue-tête. Le retour de l’icône Vincent Kompany les a hypnotisés et, durant un certain temps sans doute, anesthésiés. Une analyse de Jean-Marc Ghéraille.



Aujourd’hui, Anderlecht veut redevenir Anderlecht mais, telle Notre-Dame de Paris et sa charpente bancale, le monument est en péril. Joueur, entraîneur, manager : le costume est sans doute un peu trop large même pour Kompany. Responsable et coupable, notre Diable rouge puisqu’il détient les clés du club. Tentons une analyse froide sans affectif, sans préjugé et sans donner de leçons.



(...)