Vincent Kompany est un romantique. Dès qu’il a envoyé son SMS à Marc Coucke confirmant qu’il acceptait l’offre d’Anderlecht de devenir joueur-manager, il s’est mis à rêver. Du football de son père spirituel, Pep Guardiola. D’une équipe de dix jeunes, plus lui-même. Et d’un Parc Astrid en ébullition. Et - qui sait - même du 35e titre comme cerise sur le gâteau.

Après neuf matchs de championnat, Kompany doit avoir l’impression de vivre un cauchemar. Son équipe ne parvient pas à jouer comme Manchester City, les jeunes ne répondent pas aux attentes et même les supporters les plus patients en ont ras-le-bol.

