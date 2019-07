Le petit prodige du Parc Astrid fête ses 18 ans ce vendredi, quatre jours avant de reprendre l’entraînement. Une journée qu’il fêtera avec deux jolis cadeaux. "Il pourra rouler seul avec la licence après avoir fait ses 20 heures d’auto-école et il partira pour un dernier week-end de vacances avant de reprendre l’entraînement mardi à Anderlecht", dévoile Gunter, son papa.

La majorité, c’est aussi l’occasion d’un premier bilan de sa jeune carrière. Statistiquement parlant, où se situe Verschaeren, à 18 ans, par rapport aux Lukaku, Tielemans et Kompany ? Et par rapport aux deux génies des Diables Hazard et De Bruyne ? On a fait les calculs et Verschaeren peut souffler ses 18 bougies avec le sourire.

(...)