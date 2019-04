Paul Van Himst, l’éminence grise d’Anderlecht, analyse le Sporting actuel :

"Pendant la mi-temps des matchs à domicile, Eddy (Merckx) et moi nous mettons chaque fois dans le même coin de la salle de réception. Le week-end passé, contre Gand, on était en train de se dire combien le spectacle était affreux. Ce n’était pas du foot de D1. ‘On ne ferait pas mieux de rentrer chez nous ?’ , demandais-je à Eddy. Juste à ce moment-là, on tombe sur Marc Coucke. ‘Qu’est-ce que c’est mauvais !’ , confirmait-il. Il faut lui laisser une chose : il dit les choses comme elles sont et ne cherche pas d’excuses."

Finalement, Paul Van Himst (76 ans) est resté. Mais la seconde mi-temps était à peine meilleure. "Yari était une fois de plus le seul qui essayait quelque chose."

Deux jours avant le choc à Bruges, on a analysé la situation comateuse d’Anderlecht avec l’éminence grise du RSCA.

(...)