C’est la meilleure attaque du championnat qui débarque ce jeudi soir au Parc Astrid : 81 buts en 38 matchs (c’est… 26 de plus que le RSCA). Un beau test pour la défense mauve et pour le plus jeune de ses titulaires : Sebastiaan Bornauw (20 ans).

Encore deux duels cette semaine et il aura bouclé sa toute première saison chez les pros. Même si ce fut moins spectaculaire que pour Yari Verschaeren, il restera comme l’une des rares satisfactions 2018-2019 au Sporting. "On peut lui donner une très bonne note", approuve Daniel Van Buyten. On a tiré le bilan avec celui qui est aussi son conseiller tout en conservant l’œil avisé de celui qui a gagné une Ligue des champions avec le Bayern Munich.

(...)