C’est la question à un million : quelle équipe du RSCA l’emporterait si on organisait un match (sur papier) entre les joueurs de champ disponibles et les indisponibles ? Avec le transfert tout neuf de Trebel vers le FC Infirmerie, on serait tenté de miser sur la deuxième option…

Ce qui est certain, c’est que la liste des absents pour la réception de Gand ce jeudi doit faire mal. Au staff technique et à la direction. Avec Kompany, Chadli, Nasri et Trebel, ce sont les quatre plus gros salaires du noyau qui ne seront pas là. En additionnant la valeur marchande (selon Transfermarkt) des blessés, on arrive à la somme de… 44,5 millions.

(...)