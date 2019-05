Depuis sa naissance en janvier 1965, Marc Coucke a toujours connu Anderlecht en Coupe d’Europe. Il reste maintenant à voir si le président croit aux miracles.

Avec la victoire de Malines en finale de la Coupe de Belgique mercredi après-midi, le Sporting retrouve un espoir de poursuivre la troisième plus belle série d’Europe (seuls le FC Barcelone et Benfica font encore mieux) au moins une année de plus.

Il "suffit" désormais aux Anderlechtois de terminer cinquièmes puis de battre le vainqueur des playoffs 2 pour obtenir le tout dernier ticket européen (qualification pour le deuxième tour préliminaire, aller le 25 juillet).

Un miracle ? Oui, mais ce ne serait pas la première fois pour les Mauves. Lors des 55 qualifications européennes précédentes, ils ont quelques fois cravaché jusqu’au bout du bout du championnat. Et même au-delà à deux reprises. Petit voyage dans le passé.

(...)