L’interview ci-dessous a commencé dans une loge du stade et s’est terminée dans le couloir des vestiaires. Un entretien mobile pour tenter d’échapper aux rayons du soleil qui cuisaient littéralement Thomas Didillon, à peine sorti d’une grosse séance d’entraînement en ce mercredi après-midi. "C’est encore pire pour les gardiens. Plus il fait chaud, plus le terrain est sec et plus il faut ajouter des couches pour éviter de se faire mal en tombant au sol. C’est sauna gratuit… On doit même se peser avant et après la séance pour savoir quelle perte de poids il faut compenser."

La préparation de Kompany est-elle la plus dure de votre carrière ?

(...)