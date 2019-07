Soudain, les gens se lèvent, crient et applaudissent. Vincent Kompany vient de sortir du tunnel du petit stade d’Audenarde pour rejoindre le banc. Sans crampons mais avec sa casquette de coach vissée sur la tête. Dix photographes et cameramen sont là pour immortaliser l’instant en ce samedi après-midi. Kompany patiente avant d’aller saluer Stijn Meert, son ex-équipier et adversaire du jour. En revenant vers son banc, il réconforte la famille de Yanis, un supporter de treize ans emporté par la maladie. Le match peut commencer.



(...)