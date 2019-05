Tout footballeur a des admirateurs et des détracteurs, mais cela ne vaut pas pour Yari Verschaeren. Avec ses 17 ans, il est déjà le chouchou de tout le monde, comme l’étaient Kompany ou Tielemans à cet âge. "C’est difficile de croire que je suis les traces de Vincent ou Youri", dit Verschaeren. "Je ne dois pas trop y penser et me focaliser sur mon évolution."

(...)