Simon Davies maintient que le jeu d’Anderlecht ne sera différent de ce qui a été proposé en début de saison.

Simon Davies a fait le point après une semaine lancée par le coup de gueule qu’a poussé Vincent Kompany dans le vestiaire anderlechtois dimanche après-midi.

Le joueur/manager a remis l’église au milieu du village et a demandé plus de leadership de la part de ses joueurs. "Nous savons que le groupe est jeune", dit Simon Davies. "On a une moyenne d’âge de 21 ans mais c’est un choix. Tout le monde doit un peu jouer en patron. Cela viendra avec l’expérience et donc des matches."

La semaine n’a-t-elle pas été différente suite au discours de Kompany ?

(...)