Le meilleur joueur du Sporting d’Anderlecht sur toute la saison - on ne mentionne pas Yari Verschaeren, qui n’a débuté qu’un match sous Hein Vanhaezebrouck en 2018 - est sans aucun doute Thomas Didillon. À la veille de son Clasico et pour la première fois depuis ses bourdes à Genk et contre Bruges, le gardien des Bruxellois s’est exprimé en long et en large.

Thomas, vous êtes le meilleur après seulement neuf clean sheets en 36 matchs de championnat. Cela doit être frustrant.

"Oui je ne cache pas que c’est frustrant. C’est glorifiant et gratifiant de garder le zéro, mais c’est le résultat de l’équipe qui prime. Et là, c’est clair que surtout nos playoffs sont catastrophiques. Il ne faut pas se leurrer là-dessus."

(...)