Cette semaine, Anderlecht a une fois de plus tremblé sur ses fondations. Mais la vie continue : voilà déjà le Club Bruges qui s’apprête à accueillir (et massacrer) le Sporting. "Honnêtement, cette perquisition de la police ne me fait rien", explique Sebastiaan Bornauw (20 ans), le meilleur Anderlechtois contre La Gantoise.

Parvenez-vous à vous concentrer sur le foot, quand il y a tellement de choses extrasportives qui se passent ?

"Oui ! Toutes ces affaires ne sont pas des excuses pour notre mauvaise saison. Mardi midi, je ne savais même pas ce qu’il s’était passé. Je voyais beaucoup de journalistes et d’équipes de télévision à la sortie de Neerpede, mais j’ignorais pourquoi. Je ne lis pas les journaux. Sauf quand il y a une grande interview sur moi-même, comme celle-ci."

Vous n’avez donc pas vu votre cote de 7/10 contre La Gantoise dans La DH .