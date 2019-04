La crise sportive est historique, les scandales et les guerres se succèdent

Décidément, le RSC Anderlecht devra boire le calice jusqu’à la lie. Sportivement, rien ne va plus, vu que l’équipe a déjà perdu seize matchs en tout et a changé trois fois d’entraîneur. Le Sporting est proche d’une non-qualification pour la Coupe d’Europe, ce qui n’était plus arrivé depuis 1963. Mais ce sont surtout les scandales extrasportifs qui se multiplient. Le club de la capitale a pourtant toujours attaché énormément d’importance à sa bonne réputation.

(...)