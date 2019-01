Il était au coup d’envoi de la rencontre contre Hoffenheim et a fait le job. Cela faisait bien longtemps qu’on avait plus vu Bubacarr Sanneh sur le terrain avec Anderlecht. Deux mois pile en fait. Son dernier match remonte au 11 novembre face à Gand. Et, comme au long de la saison, il n’a pas convaincu.

(...)