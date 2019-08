Le duo défensif d’Anderlecht impressionne par sa solidité mais surtout par sa qualité à la passe.

Il n’y a vraiment qu’à Anderlecht qu’on voit ça. Cette saison au Sporting, on se penche plus sur les statistiques offensives des défenseurs que sur leurs qualités au duel ou dans l’arrachage de ballons. Cela risque d’être une des rengaines de la saison. Cet Anderlecht va attaquer et impliquera dans ce projet toutes ses lignes sur le terrain.À commencer par son duo axial qui, après seulement deux rencontres passées côte à côte, semble déjà immuable.(...)