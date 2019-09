Il fallait du courage pour aller devant le kop d’Anderlecht après la rencontre. Le noyau dur scandait des "Shame on you" quand certains joueurs, dont Samir Nasri, se sont approchés pour dialoguer avec les supporters. Le Français, auteur d’une bonne deuxième mi-temps, n’a pas hésité à écouter leurs plaintes et à leur expliquer sa vision des choses.

Que vous ont-ils dit ?

"Que ce n’était pas normal de faire 0-0 contre Beveren. Ils commencent à en avoir ras-le-bol que les résultats ne suivent pas."

(...)