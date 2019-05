"On ne pourra pas le garder longtemps." Vincent Kompany a tellement convaincu son audience lorsqu’il a présenté son projet comme entraîneur, que Michael Verschueren ne se fait pas trop d’illusions : il est un futur coach du plus haut niveau.

Des trois entraîneurs que Vincent a connus à Manchester City (Mancini, Pellegrini et Guardiola), c’est évidemment l’Espagnol qui l’a le plus marqué. Kompany a adopté sa philosophie et ses idées, et il va essayer de les mettre en pratique à Anderlecht.

(...)