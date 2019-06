Le retour de Vincent Kompany à Anderlecht a fait le tour du monde. Les montagnes suisses n’ont pas fait exception. René Weiler, le dernier entraîneur champion avec le Sporting (en 2017), va suivre avec une certaine curiosité les premiers pas de celui qui doit, à terme, ramener le titre au Parc Astrid.

Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que Kompany devenait manager/joueur à Anderlecht ?

"Une certaine surprise quand même. Je tiens d’abord à dire qu’Anderlecht a transféré un super joueur. Je ne connais pas Kompany personnellement mais on m’a déjà dit que c’était un très bon gars dans la vie privée, en plus. Je suis juste surpris qu’en 2019, on puisse être à la fois manager et joueur."

Il est difficile de combiner ces deux fonctions, selon vous ?

"Kompany est un grand joueur mais il fera aussi des erreurs sur le terrain. Ces erreurs, elles peuvent entamer ta crédibilité de manager auprès des autres joueurs mais aussi des employés du club."

Vous n’y croyez pas ?