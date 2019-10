"Un déplacement à Eupen, cela me fait penser à nos matchs à Lommel : un long trajet vers un petit stade contre un adversaire qui veut ta peau. Chapeau à ces gens, mais je détestais aller jouer à Lommel. Anderlecht n’a pas encore gagné à Eupen, qui s’est relancé à Ostende."

Walter Baseggio (41 ans) a beau être échevin des Sports, de la Jeunesse et du Vivre-Ensemble de la Ville de Tubize, il reste avant tout un amateur de foot et de "son" Anderlecht, où il a joué pendant 12 saisons. "Il y a un an, j’avais prédit tous les problèmes qu’Anderlecht connaît."

(...)