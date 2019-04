Y. T. et J. Se.

Y. T. et J. Se.

Y. T. et J. Se.

Avez-vous aussi eu du mal à comprendre la décision de Karim Belhocine de titulariser Antonio Milic à Bruges ? Il n’est pas le premier entraîneur d’Anderlecht à faire appel à lui. Hein Vanhaezebrouck et Fred Rutten l’avaient, eux aussi, souvent utilisé.

Dans le classement des temps de jeu des Anderlechtois (toutes compétitions confondues), Milic occupe même la dixième place.

Autre surprise : James Lawrence, qui n’a pas rassuré non plus au poste de défenseur central, est le cinquième joueur le plus utilisé...

(...)