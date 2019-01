Le Bosnien n’a plus le droit d’être avec l’équipe A. Une décision de la direction.

On ne verra plus Ognjen Vranjes avec le maillot d’Anderlecht. En tout cas pas en match. Le Bosnien est définitivement relégué dans le noyau B. Depuis le début de la semaine, il s’entraîne avec les U21 et il n’y aura plus de retour en arrière.

C’est une décision prise par Michael Verschueren. Ce ne sont pas ces prestations sportives qui lui sont reprochées (même si sa dernière apparition, à Mouscron le 22 décembre, était catastrophique) mais ses manquements à l’image du RSCA.

(...)