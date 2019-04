Thomas Vermaelen est en fin de contrat à Barcelone. Comme tout club, Anderlecht dispose d’une liste des meilleurs joueurs pour lesquels il ne faut pas payer de somme de transfert. Vermaelen en fait donc partie. Il a le profil idéal pour le Sporting d’Anderlecht. Il a l’expérience pour guider Bornauw, il est bon à la construction et son niveau dépasse celui de la Division 1 belge.

Mais Vermaelen ne viendra pas à Anderlecht. Il n’y songe même pas. Anderlecht n’est plus sexy pour des joueurs d’un certain niveau. Anderlecht a perdu son statut de club élitiste et ne fait plus rêver. Le grand Anderlecht est même la risée du pays.

Michael Verschueren l’annonce depuis longtemps. Il veut frapper fort lors du prochain mercato. Il veut se servir de sa nouvelle cellule scouting et du carnet d’adresses de Frank Arnesen pour faire signer quelques joueurs hors norme. Surtout un ou deux défenseurs centraux, un numéro 10 et un centre-avant.

On se demande bien quels seront les arguments de Verschueren pour convaincre des grands joueurs d’opter pour Anderlecht.

(...)