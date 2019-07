Adrien Trebel s’est entraîné lundi à Neerpede. Avec le noyau B, comme annoncé. La situation s’annonce désormais compliquée entre la direction qui veut s’en séparer au plus vite et le plus gros salaire de Pro League qui a encore quatre ans de contrat. Analyse d’un cas où le RSCA risque de perdre beaucoup d’argent.

(...)