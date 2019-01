Le Japonais est loué avec option d’achat de 1,5 million : Charleroi paie tout le salaire.

Les négociations ont été compliquées, mais Anderlecht a fini par plier : Ryota Morioka part en prêt à Charleroi avec une option d’achat de 1,5 million. L’option doit être levée si quelques conditions (comme un certain nombre de matchs) sont remplies.

Vu que Morioka peut jouer contre Anderlecht, cela signifie que Charleroi prend en charge l’entièreté de son salaire. Anderlecht est d’office perdant puisqu’il l’avait acheté 3 millions à Waasland-Beveren.

Le passage de Morioka à Anderlecht s’est soldé par un échec. Il suffit de comparer les chiffres. À Beveren, il était décisif toutes les 117 minutes (14 buts, 15 assists) et était impliqué dans 41 % des buts de son équipe. À Anderlecht, il a été décisif 8 fois en un an. Cette saison, son compteur est resté bloqué à zéro but et zéro assist.