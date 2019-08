Pendant qu’Anderlecht connaît son pire début de saison en 21 ans, le plus gros salaire du club passe son temps entre les tribunes et le noyau B. Adrien Trebel n’a pas encore été repris une seule fois dans la sélection. Or il y a urgence Marc Cou-cke. L’heure est venue de rappeler le Français à la rescousse.





(...)