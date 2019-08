L’Autrichien Peter Zulj (26 ans) est le nouveau Marcin Wasilewski d’Anderlecht. Pas encore au niveau de sa popularité - il a encore un long chemin à parcourir - mais au niveau des tatouages. "Je ne sais pas combien j’en ai", dit le nouveau capitaine (ad interim ?) d’Anderlecht, qui nous a agréablement surpris par sa sympathie et son humour. "J’ai le bras gauche tout rempli, et j’ai des tatouages sur les pieds, les mollets, le dos. Je veux encore compléter mon dos et la main droite. Puis, j’arrête."

Les tatouages ont une signification ?

"Bien sûr ! Je ne m’amuse pas à mettre des portraits de personnes connues (il indique un tatouage sur le bras gauche) … Ce dicton en croate - ma langue d’origine - signifie : ‘Tu ne sais pas ce qu’apportera demain, mais tu vas réussir.’ Mais j’en ai aussi beaucoup qui traitent de ma famille ou de ma religion."

Vous êtes croyant ?

"Très. J’essaie d’aller le plus possible à l’église. Mais vu qu’on joue souvent le dimanche, je dois rester à l’hôtel. Vos églises sont de plus en plus vides. Ce n’est pas le cas en Croatie et même en Autriche. Je prie chaque matin et soir, cela me donne de l’énergie. Santini est aussi très catholique. On a été élevés ainsi. Ivan me manque déjà. Il était mon guide à Anderlecht. Mais j’ai d’autres potes, comme Milic, Adzic, Lawrence, Cobbaut, Kayembe… Et je peux même parler en allemand avec le nouveau gardien (Van Crombrugge), qui vient d’Eupen."

Vous devez être l’ami de tout le monde, maintenant que vous êtes capitaine.