La saison de Kara Mbodj (29 ans) se termine sur une note triste : le défenseur sénégalais n’a pas été repris dans la liste de 25 joueurs pour la CAN, qui a lieu en Égypte du 21 juin au 19 juillet.

L’une des raisons invoquées par Kara pour revenir à Anderlecht lors de la trêve hivernale, c’était de convaincre le coach fédéral Aliou Cissé de le sélectionner pour la CAN. Kara était présent aux Coupes du monde 2014 et 2018 et aux CAN de 2015 et 2017.

(...)