Après avoir renforcé l’équipe, la direction d’Anderlecht doit maintenant vendre.

Dégraisser le mammouth. Voilà désormais la priorité de la direction anderlechtoise. Michael Verschueren ne l’a pas caché lors du Fan Day où le speaker a présenté un par un près de… 40 joueurs.

Après Ganvoula (Bochum), Appiah (Nantes), Vranjes (AEK Athènes), Delcroix (RKC Waalwijk) et Nkaka (Almeria, lire ci-contre), Kara est le prochain sur la liste. Le Sénégalais négocie avec un club au Qatar. Le RSCA ne demande pas d’indemnité de transfert mais veut être libéré de l’entièreté de son gros salaire.

Il y aura encore beaucoup de boulot après. On compte 12 autres joueurs qui doivent partir d’ici le 31 août. Avec des dossiers plus délicats que d’autres.

Adrien Trebel

C’est le cas le plus compliqué. Avec son énorme salaire, sa saison 2018-2019 difficile et ses 28 ans, Trebel est difficile à acheter pour beaucoup de clubs en Europe, même dans les grands championnats. Et Anderlecht ne veut, pour l’instant, pas entendre parler d’un prêt. Trebel continue à être suivi par la Ligue 1 mais il ne veut pas partir en diminuant son salaire. Les chances sont grandes que la solution n’arrive que tard dans ce mercato. Et le Sporting risque de devoir mettre de l’eau dans son vin.

Ivan Santini