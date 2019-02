L’occasion de parler de son genou, du RSCA et même des playoffs 2.

Le 16 décembre, Albert Sambi Lokonga (19 ans) quittait la pelouse du Jan Breydelstadion avec une grosse douleur au genou. Conséquence d’un duel solide avec un joueur du Cercle. Le milieu de terrain s’était relevé avec une rupture des ligaments croisés. "On n’a connu le verdict définitif que le lendemain, mais le docteur sentait déjà bien que c’était ça", raconte-t-il. "La rupture n’était que partielle, mais il fallait quand même opérer car mon genou est très flexible. Et on m’a directement prévenu : out pour six mois. C’était un coup difficile à encaisser."

Le 11 février, presque deux mois plus tard, on le retrouve à Anvers. Chez Move to Cure , le centre de rééducation de Lieven Maesschalck. On a pu le suivre pendant sa séance quotidienne. "C’est ma cinquième semaine ici. Après l’opération, je ne pouvais plus bouger pendant deux semaines, puis je suis venu ici. Je viens tous les jours, du lundi au vendredi. La séance dure entre 2h30 et 3h. C’est intense, je souffre mais mon genou va déjà beaucoup mieux", précise-t-il dans un large sourire. "Oui, la pilule est passée maintenant."

13h01 : Albert vient d’arriver au centre.