Comment se sentirait Vincent Kompany après un match où son équipe a été maltraitée de la 1re à la 95e minute ? Comme toujours, il s’est comporté comme un gentleman après le dernier coup de sifflet.

Il a félicité le trio d’arbitres et a ensuite embrassé ses (anciens) collègues en équipe nationale : Mignolet, Clement et Vanaken. Puis, il s’est dirigé vers le kop de supporters d’Anderlecht, qui n’ont pas changé leurs habitudes : ils ont applaudi au lieu de siffler, même si leur équipe n’a pas dominé le match. Et avant de quitter le terrain, il a déjà mis son costume de coach mental. Il a consolé Verschaeren et Gerkens, et s’est longuement entretenu avec Saelemaekers.

(...)