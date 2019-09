Les Anderlechtois n’ont pas gardé de trop bons souvenirs de leur premier match en équipe nationale. Seul Nacer Chadli, auteur d’un but et d’un assist à Saint-Marin, s’est refait une santé. Les Espoirs belges ont - rappelons-le - perdu 1-0 au pays de Galles. Amuzu et Saelemaekers ont joué les 90 minutes ; Sambi Lokonga a joué 89 minutes ; Sardella, 70 ; et Doku, 20 minutes en temps que remplaçant. Demain, ils affrontent la Bosnie-Herzégovine à domicile. Le Serbe Luka Adzic, joker ces dernières semaines, a joué 64 minutes avec les U21 serbes en Russie (défaite 1-0).

