Anderlecht Michael Verschueren fait le point sur le mercato: "Un gars qui fera tourner Anderlecht est introuvable" Yves Taildeman

Michael Verschueren a répondu à nos questions mercato : "Je reçois 100 000 messages de supporters inquiets. On fait tout pour atteindre les playoffs 1."



Anderlecht a présenté son renfort de 2,5 millions, Peter Zulj. Mais que se passera-t-il encore pendant le mercato, alors que les playoffs 1 sont en danger ? Le manager général, Michael Verschueren, a répondu à toutes les questions que les supporters se posent.



Quel sera le prochain renfort ?



"On cherche surtout un attaquant, et pour le reste, on dépendra d’opportunités (au poste de back droit et dans l’entrejeu). Je ne sais pas donner de garanties par rapport au nombre de renforts, ni par rapport aux noms. Arnesen et moi faisons tout pour trouver l’homme qu’il nous faut, mais ils doivent être (...)